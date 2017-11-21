Радиоактивное облако над Европой: в России подтвердили радиационный выброс на Южном Урале

Росгидромет опубликовал данные, свидетельствующие об "экстремально высоком" уровне радиационного загрязнения вблизи ядерного комбината "Маяк" в городе Озерске Челябинской области.

Ранее госкорпорация "Росатом", которой принадлежит комбинат, отрицала сведения об аварии на предприятии. Российское отделение "Гринпис" намерено обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия выброса радиации, передает "Радио Свобода".

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В начале ноября европейские ученые зафиксировали радиоактивное облако над Европой. Речь идет об утечке изотопов рутения-106. Сейчас здоровью людей ничего не угрожает, однако в момент утечки могла потребоваться эвакуация. Ученые предположили, что источник выброса находится на Южном Урале. В "Росатоме" назвали эти утверждения "несостоятельными". Российское отделение Гринпис обратилось в Росгидромет с просьбой предоставить сведения о радиационной обстановке на территории России.

В ответ ведомство опубликовало документ, из которого следует, что на комбинате "Маяк" в сентябре, предположительно, произошла авария. Уровень радиационного загрязнения в стокилометровой зоне вокруг предприятия в Росгидромете охарактеризовали как "высокий" и "экстремально высокий".

В ведомстве также подтвердили, что в период с 25 сентября по 6 октября "возникли условия для активного переноса воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала и южной Сибири в район Средиземноморья и затем на север Европы".