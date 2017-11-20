Лондонские автобусы заправят кофе

Для автобусов Лондона будут использовать биотопливо на основе кофейных отходов, сообщает «Би-би-си».

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Компания Biobean заявила, что разработала топливо, состоящее из масла, полученного из использованных кофейных зерен. По данным фирмы, лондонцы создают около 200 тыс. тонн кофейных отходов в год. По расчетам, потребуется около 2,55 млн. чашек кофе, чтобы один автобус смог год проработать на топливе из кофе, смешанном с дизельным.

В настоящее время в Лондоне уже используется биотопливо, получаемое из кулинарного жира.