Эколог назвал наиболее загрязненные города Украины и районы Киева

09:23, 18 ноября 2017
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Эксперт перечислил города Украины с наиболее сложной экологической ситуацией.

Эколог отметил проблему загрязнения атмосферы в Украине / фото Всемирного банка

В Киеве самыми чистыми местами, которые наиболее желательны для заселения, являются: Святошино, Голосеевский район и Пуща-Водица.

Об этом сообщил директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко, передает "Главред".

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Он также выделил ряд столичных районов, которые являются плохими, с точки зрения окружающей среды.

"Это районы Крещатика, площадей Севастопольской, Демеевской (бывшей Московской, — ред.), Дарницкой (бывшей Ленинградской, — ред.), район Дарницы, район Позняков, район Бортничей, район метро "Черниговская", — подчеркнул эколог.

Борейко также назвал наиболее загрязненные города Украины: "Киев, Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Днепр, Запорожье, Каменское (бывший Днепродзержинск) и, как ни странно, Ялта (из-за загазованности автомобилями)".

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Теги: #экология Украины#загрязненные города Украины