Принятие парламентом закона о стимулировании сжигания отходов приведёт к значительному росту тарифов - нардеп

Принятие Верховной Радой законопроекта №4835-д относительно стимулирования использования бытовых отходов как альтернативного источника энергии приведёт к значительному росту тарифов для населения, не будет способствовать переработке отходов, а также этот законопроект не соответствует Национальной стратегии обращения с отходами, считает народный депутат, зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак.

«Я категорически против закона о сжигании мусора. Человек заплатит минимум три раза за один и тот же объем: когда покупает товар в упаковке, далее мы заплатим по тарифу за вывоз этого мусора, а потом этот мусор попадает на сжигающий завод, и мы еще заплатим за сжигание этого мусора по «зеленому» тарифу. Сегодня средний тариф за электроэнергию – 1,2 грн за 1 кВт, а люди, которые будут сжигать мусор, получат «зеленый» тариф – 6 грн за 1кВт. В результате мы как потребители заплатим три раза», - сказала Бабак.

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По ее словам, данный законопроект не соответствует принятой Кабинетом министров Украины Национальной стратегии обращения с отходами, так как не стимулирует раздельный сбор мусора и его переработку.

«Он не отвечает Стратегии, потому что базируется на взимании налога на отдельный вид продукции и использует эти деньги для стимулирования отрасли сжигания отходов, а также предусматривает применение «зеленого» тарифа на сжигание мусора, который в 6 раз больше, чем то, что мы сегодня платим. То есть мы будем платить больше и не будем заинтересованы в раздельном сборе, так как экономических стимулов для этого законом не предусмотрено», - сказал она.

Бабак отметила, что существует альтернативный законопроект №4028, который соответствует Национальной стратегии и предусматривает введение расширенной ответственности производителя, что будет способствовать развитию раздельного сбора отходов, а не сжиганию.

«Я считаю, что есть альтернатива – законопроект №4028 относительно отходов упаковки, где ответственность за вывоз и утилизацию мусора ложится на производителей упаковки через механизм расширенной ответственности производителя. И эти производители будут стимулировать потребителей к раздельному сбору», - сказал она, добавив, что с потребителей согласно этому законопроекту не будет взиматься плата за отсортированный объем отходов.

«Мы будем платить исключительно за то, что мы не отсортировали. Именно этот закон - №4028 поддерживается всеми промышленными и экологическими организациями, которые абсолютно не поддерживают законы, которые вводят налоги и «зеленый» тариф на сжигание отходов», - подчеркнула Бабак, добавив, что законопроект №4028 поддержали парламентские комитеты по ЖКХ и экологии.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Кабинет министров Украины одобрил Национальную стратегию обращения с отходами до 2030 года. По словам министра экологии Остапа Семерака, следующим шагом станет подготовка национального и региональных планов реализации стратегии. После принятия Стратегии Минэкологии предложит на рассмотрение парламента секторальные законопроекты по видам отходов.

Стратегия предусматривает снижение уровня захоронения бытовых отходов с 95% до 30% и минимизацию общего объема отходов, подлежащих захоронению, с 50% до 35%.

При обращении с бытовыми отходами предлагается внедрить раздельный сбор, определить оптимальные районы для размещения региональных мусороперегрузочных станций, сортировочных линий, мусороперерабатывающих заводов и полигонов, для чего требуется строительство такой сети за деньги местного самоуправления.

Для промышленных отходов будут созданы фонды, операторами которых станут облгосадминистрации, а наполнителями – предприятия, которые не имеют экологически безопасных технологий утилизации.