Volkswagen вложит $12 миллиардов в выпуск экологичных автомобилей для Китая

Volkswagen Group намерена до 2025 года инвестировать $11,8 млрд в разработку и производство новых гибридных и электромобилей в Китае, передает kommersant.ru. Как заявил в рамках проходящего сейчас в Гуанчжоу автосалона глава Volkswagen по Китаю Йохем Хайцманн, в ближайшие два-три года компания планирует выпустить в этой стране 15 моделей таких автомобилей, а после 2025 года - еще 25 моделей.

Читайте такжеVolkswagen вложит 20 миллиардов евро в производство электрокаровВ мае нынешнего года Volkswagen Group создала совместное предприятие с китайской государственной компанией JAC Motors с расчетом на реализацию этих планов. Производство планируется запустить уже в первом полугодии 2018 года, в продажу первые автомобили поступят во второй половине следующего года.

В настоящее время Volkswagen Group продает в Китае десять моделей электрических и гибридных автомобилей, однако они ввозятся в страну с других рынков, и их продажи не так высоки. Новые модели будут производиться в самом Китае. По оценкам Хайцманна, к 2020 году компания сможет продавать до 400 тыс. автомобилей новых моделей в год, а к 2025 году - по 1,5 млн автомобилей.