Парижское климатическое соглашение под угрозой - генсек ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Нации Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров и участников Климатической конференции в Бонне прилагать больше усилий в борьбе с глобальными изменениями климата.

"Уровень выбросов углекислого газа вновь возрастает, и Парижское соглашение - под угрозой. Мы должны делать больше", - написал Гутерреш в Twitter.

CO2 emissions are again on the rise and the Paris Agreement is at risk: we must do better. — António Guterres (@antonioguterres) November 14, 2017

Как отмечает Deutsche Welle, от правительств государств генсек ООН требует ставить более амбициозные цели по борьбе с изменениями климата.

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Гутерреш также сообщил, что направляется в Бонн на Климатическую конференцию ООН, на которой обсуждают воплощение пунктов Парижского климатического соглашения. Начиная со среды, 15 ноября, конференция пройдет на уровне министров. Мероприятие посетят канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, другие главы государств и правительств.

Напомним, целью Парижского климатического соглашения в 2015 году является ограничение негативных последствий глобального потепления. Для этого страны-подписанты соглашения должны сократить объемы выбросов парниковых газов.

Как сообщал УНИАН, по данным исследовательского проекта Global Carbon Project (GCP), уровень выбросов углекислого газа на планете снова начал расти. В течение трех лет странам мира удавалось удерживать объем выбросов CO2 в атмосфере практически на одном и том же уровне. Однако, как прогнозируют ученые, в текущем году этот показатель увеличится примерно на 2%, установив новый рекорд.