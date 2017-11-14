Уровень выбросов углекислого газа начал расти - экологи

Уровень выбросов углекислого газа на планете вновь начал расти. Об этом говорится в докладе исследовательского проекта Global Carbon Project (GCP), передает Коммерсант.

Сообщается, что в течение трех лет странам мира удавалось удерживать объем выбросов CO2 в атмосферу практически на одном и том же уровне. Однако, как прогнозируют ученые, в текущем году этот показатель увеличится примерно на 2%, установив новый рекорд.

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Главной причиной возврата к отрицательной динамике стал Китай, чья экономика после заметного замедления в предыдущие годы, в 2017 году вновь начала расти. А вместе с ней увеличились и объемы вредных выбросов.

По данным GCP, сейчас большая часть выбросов углекислого газа в атмосферу приходится на КНР - его доля составляет 28% общемирового показателя.

По оценкам ученых, объем выбросов CO2, связанных со сжиганием ископаемого топлива (нефти, угля) и работой промышленных предприятий, в 2017 году составил 37 млрд метрических тонн. Еще 4 млрд тонн газа возникли из-за других типов деятельности человека.

Ранее УНИАН сообщал, что Всемирная метеорологической организации (ВМО) в своем докладе опубликовала данные, согласно которым концентрация углекислого газа в атмосфере в 2016 году вновь побила все предыдущие рекорды и достигла самой высокой отметки за 800 тысяч лет.

Как подчеркивают специалисты, концентрация CO2 в прошлом году составила 403,3 частицы на миллион. В 2015 году этот показатель держался на отметке 400 частиц на миллион. Причинами столь резкого скачка стало сочетание природного феномена Эль-Ниньо и деятельности человека.