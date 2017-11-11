Отдельные штаты требуют от правительства Трампа противодействовать изменениям климата

Без поддержки правительства Дональда Трампа США не смогут сократить объемы выбросов парниковых газов согласно условиям Парижского климатического соглашения. Об этом говорится в новом исследовании, передает Немецкая волна.

Читайте такжеСША могут остаться в Парижском климатическом соглашении на других условиях – ТиллерсонБез активных усилий Вашингтона США не смогут сократить объемы выбросов парниковых газов согласно условиям Парижского климатического соглашения. Об этом говорится в исследовании под названием "Американское обещание" (america's Pledge), презентованном на климатической конференции ООН в Бонне.

20 американских штатов, 110 городов и более 1400 предприятий решили сокращать объемы выбросов парниковых газов, указано в исследовании. Если бы все эти негосударственные действующие лица были отдельной страной, то ее экономика была бы третьей крупнейшей в мире. Однако этих усилий недостаточно. "Учитывая государственную политику нынешнего правительства США попыток негосударственного сектора придерживаться обязательств США по Парижской соглашения недостаточно", - говорится в исследовании.

Наиболее амбициозную цель провозгласила Калифорния: к 2030 году штат планирует сократить объемы выбросов парниковых газов на 40% по сравнению с 1990-ми годами. Исследование презентовали губернатор Калифорнии Джерри Браун и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Как сообщал УНИАН, присоединившись в 2015 году к Парижскому климатической соглашению, США обязались к 2025 году сократить объемы выбросов парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года. Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения.