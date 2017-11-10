В Германии презентовали первый эко-поезд на водородном топливе

На железнодорожном вокзале города Вольфсбург в четверг, 9 ноября, презентовали первый поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint. Его разработала и изготовила в немецком городе Зальцгиттер французская компания Alstom - европейский первопроходец в области разработки скоростных электропоездов.

Как пишет DW, планируется, что с 2021 года 14 таких поездов будут курсировать по постоянным маршрутам между городами Куксхафен, Бремерхафен, Бремерфьорде и Букстехуде. Соответствующее соглашение нижнесаксонский транспортное ведомство подписало с фирмой-производителем Alstom, а также с компанией Linde, которая будет отвечать за техническое обслуживание и поставку водородного топлива.

Первые два поезда - прототипы Coradia iLint - начнут движение по маршруту Букстехуде - Куксхафен весной 2018 года.

"На неэлектрифицированных участках железнодорожных путей появилась настоящая альтернатива поездам на дизельном ходу", - заявил на презентации министр транспорта Нижней Саксонии Олаф Лис (Olaf Lies).

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В будущем земельное транспортное министерство планирует полностью заменить дизельные региональные поезда инновационными. На эту цель предусмотрено 81,3 миллиона евро.

Двигатели внутреннего сгорания, которые работают на водородных элементах, считают надежными и очень экологичными. Они работают благодаря преобразованию энергии водорода в электрический ток с помощью топливного элемента. Среди недостатков таких двигателей обычно упоминают высокую стоимость водородных топливных элементов и большое количество энергии, необходимой для сжижения топлива.