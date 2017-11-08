Смог в Дели вызвал задержки авиарейсов и многочисленные аварии с жертвами

Ввиду резкого усиления смога в северных районах Индии власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в столичном регионе Дели и рекомендовали не работать сегодня всем дошкольным и учебным учреждениям, а жителям по возможности оставаться дома, передает kommersant.ru.

Читайте такжеВ столице Индии закрывают школы и просят не выходить из домов: загрязнение воздуха превышено в 70 раз (фото)Индийская медицинская ассоциация предупредила о серьезной угрозе для здоровья населения в связи с тем, что концентрация твердых примесей (PM 2.5) в атмосфере в некоторых районах Дели и окрестностей достигала 700 мкг на кубический метр. Средний показатель по городу в 30 раз превышает уровень загрязнения, который Всемирная организация здравоохранения называет критическим.

Видимость в городе упала до 200 м. В связи с этим международный аэропорт им. Индиры Ганди работает в ограниченном режиме (вместо 1100 рейсов в час обслуживается только 800), часть рейсов задерживается, некоторые на два-три часа.

С задержками работает и железная дорога. Поступают сообщения о многочисленных автомобильных авариях на дорогах вокруг Дели и на магистралях северных штатов. Есть человеческие жертвы. Жители жалуются на проблемы с дыханием, глазами и на общее плохое самочувствие.