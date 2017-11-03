Экологию в сторону: жителям российского Челябинска запретили встречать Путина в противогазах

Чиновники администрации Челябинска запретили местным жителям встречать президента России Владимира Путина в противогазах. Таким способом горожане хотели обратить внимание властей на экологические проблемы региона, передает URA.RU.

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Путин проведет в Челябинске встречу с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в рамках российско-казахстанского форума 8 и 9 ноября. В связи с этим жительница Челябинска на своей странице ВКонтакте предложила провести флешмоб: "С 7 по 9 ноября включительно ходить по улице (а тем, кому посчастливилось войти в число принимающих такого гостя, и во время встречи с ним) исключительно в масках, респираторах и противогазах". Таким образом челябинка хотела обратить внимание президента РФ на экологические проблемы в городе.

Городские власти отреагировали на предложение. На официальном сайте городской администрации появилось заявление, в котором чиновники просят горожан не участвовать в акции из-за отсутствия согласования публичного мероприятия в установленном порядке.