Концентрация углекислого газа достигла самой высокой отметки за 800 тысяч лет

Концентрация углекислого газа в атмосфере в 2016 году вновь побила все предыдущие рекорды и достигла самой высокой отметки за 800 тысяч лет.

Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), представленном в понедельник в Женеве, пишет Центр новостей ООН.

Как подчеркивают специалисты, концентрация CO2 в прошлом году составила 403,3 частицы на миллион. В 2015 году этот показатель держался на отметке 400 частиц на миллион. Причинами столь резкого скачка стало сочетание природного феномена Эль-Ниньо и деятельности человека.

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«Нужно принимать активные меры по уменьшению выбросов в атмосферу, потому что каждая молекула CO2, которую мы выбрасываем, остается и накапливается. Нужно уменьшить выбросы и увеличить «стоки». Стоки – это биосфера и океан. Биосфера забирает около 25 процентов CO2, который мы выбрасываем в атмосферу», - заявила эксперт ВМО Оксана Тарасова.

Специалисты напоминают странам о необходимости выполнять Парижское соглашение по климату, которое содержит ряд мер по снижению концентрации углекислого газа в атмосфере.