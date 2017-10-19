В Украине наблюдается тенденция к увеличению вредных выбросов - министр экологии

В последнее время в Украине фиксируется увеличение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Об этом в интервью изданию «Галичина» рассказал Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

«Это происходит из-за уменьшения потребления природного газа и интенсивное использование, например, угля или мазута для производства, обогрева помещений и других нужд. К сожалению, это приводит к увеличению уровня загрязнения атмосферного воздуха», - пояснил Министр экологии и природных ресурсов.

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При этом он отметил, что ситуацию можно улучшить за счет эффективного использования экологического налога, большую часть которого составляют средства, уплаченные предприятиями-загрязнителями.

«В рамках объявленной децентрализации 80% экологического налога в настоящее время направляются в органы местного самоуправления. То есть, на места делегировано средства и все полномочия по наведению экологического порядка на подведомственных территориях. Но именно на этом этапе возникает самая большая проблема», - пояснил Остап Семерак.

Он привел данные официальной статистики, согласно которым лишь 32% экологических средств, которые были уплачены в местные бюджеты 2016-го года, пошли на меры по защите окружающей среды, тогда как остальные 68% так и остались неиспользованными.

«В прошлом году бюджеты местных органов самоуправления в Украине получили совокупно четыре миллиарда гривен. Это все-таки огромные деньги. Если бы их использовали по назначению, то в Украине было бы решено много проблем с вывозом, хранением, утилизацией твердых бытовых отходов, с хвостохранилищами в Калуше или заводом в Бурштыне. В большинстве случаев удалось бы предотвратить загрязнение вод и почв и уменьшить вредные выбросы в воздух», - резюмировал Остап Семерак.

При этом Министр отметил, что в Украине случаются неединичные случаи, когда органы местного самоуправления направляют средства не на природоохранные мероприятия, а на решение других социальных проблем.

«Уровень экологического сознания и образованности везде крайне низкий. Соответственно это отражается на действиях представителей органов местного самоуправления. Направляя финансовые ресурсы на решение экологических проблем, а на другие сферы, они также демонстрируют, что для них вопрос улучшения состояния окружающей среды не являются приоритетными. Но вместе с этим они не понимают, что состояние окружающей среды напрямую влияет на состояние здоровья и жизни людей», - резюмировал Министр экологии и природных ресурсов. Ранее Остап Семерак неоднократно заявлял о необходимости пересмотра использования экологического налога в Украине.