Министр экологии призвал граждан компостировать, а не сжигать опавшие листья и стерню

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак призвал граждан компостировать, а не сжигать опавшие листья и стерню.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

«Сейчас в Украине завершается сезон сбора урожая, и соответственно все массово сжигают опавшие листья, ботву и траву, забывая при этом, что дым наносит вред не только окружающей среде, но и личному здоровью», - напомнил Семерак.

При этом он привел пример многих стран, где опавшие листья компостируют и успешно используют как удобрение.

«В западных странах такого сейчас уже не увидишь, хотя те же огородные отходы можно компостировать, как это обычно по-хозяйски практикуют в других странах. Это тот уровень экокультуры, к которому мы должны стремиться», - подчеркнул министр.

При этом в пресс-службе Минэкологии напомнили, что ответственность за выжигание стерни, пастбищ, растительности или ее остатков и опавшей листвы предусмотрена статьей 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За такое правонарушение предусмотрено от 170 до 340 грн штрафа для граждан и от 850 до 1190 грн для должностных лиц, а в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 340 до 680 грн для граждан и от 1190 до 1700 грн для должностных лиц.

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах статьей 77 КоАП предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа на граждан от 85 до 255 грн и на должностных лиц - от 255 до 850 грн, а если такие действия привели к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади, то от 255 до 850 грн - на граждан и от 595 до 1020 грн - на должностных лиц.

Кроме того, согласно статье 245 Уголовного кодекса Украины, за уничтожение или повреждение объектов растительного мира нарушитель может понести уголовную ответственность.

Как ранее сообщал УНИАН, в Карпатах мужчина восстал против односельчан, которые сознательно загрязняют воздух, сжигая листья и мусор.