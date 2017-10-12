Париж планирует запретить бензиновые и дизельные машины до 2030 года

Париж намерен запретить все бензиновые и дизельные автомобили до 2030 года. Сообщает ЕвроПравда со ссылкой на Le Figaro.

Такой шаг является частью долгосрочной стратегии по уменьшению выбросов углекислых газов и перехода города на электромобили.

Читайте такжеДля зарядки электромобилей миру потребуются триллионы долларов"Транспорт является одним из главных производителей парниковых газов, поэтому к 2030 году мы планируем отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и автомобилей, которые ездят на ископаемых ресурсах", - сообщил ответственный за транспортную политику мэрии Парижа Кристоф Найдовски.

Как известно, правительство Франции планирует прекратить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в стране к 2040 году.

Новые бензиновые и дизельные авто, а также грузовики будут запрещены в Великобритании к 2040 году.