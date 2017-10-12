Для зарядки электромобилей миру потребуются триллионы долларов

По оценкам Morgan Stanley, глобальное строительство зарядных станций для электромобилей будет стоить $2,7 трлн. Банк прогнозирует, что к 2040 году в мире будет насчитываться до 526 млн электромобилей, но пользоваться ими комфортно можно будет лишь при наличии достаточного количества зарядных станций, передает kommersant.ru.

Читайте такжеВеликобритания в 2040 году перейдет на электромобилиКак отмечает Morgan Stanley, для строительства такого количества станций потребуется финансирование как от частных, так и от государственных структур из разных секторов и регионов. Так, чуть более $1 трлн должны вложить автопроизводители, почти $800 млрд - энергетические компании, $643 млрд - производители средств производства и $186 млрд - металлургическая и горнодобывающая промышленность.

При этом, как считает банк, наибольшие вложения в создание сети зарядных станций будут у Китая, который уже является крупнейшим рынком электромобилей. На его долю придется 34% затрат по этой статье, или почти $1 трлн.