В Кривом Роге провели митинг против загрязнения воздуха заводом "Арселормиттал" (фоторепортаж)

9 октября 2017 года жители Кривого Рога (Днепропетровская область) провели митинг возле металлургического завода "АрселорМиттал Кривой Рог" против загрязнения воздуха.

Читайте такжеПредприятия, стоящие на Днепре, безнаказанно отравляют реку - СМИЧасть активистов были одеты в противогазы и одежду с надписями "Хватит травить Украину", а также держали плакаты с надписями "Лакшми! Мы тоже хотим жить".

Также активисты собирали подписи под требованиями к руководству завода.

В частности, как сообщает местное издание 1kr.ua, горожане требуют, чтобы руководство "Арселора" начало активно сотрудничать с рабочей группой по выполнению природоохранных мероприятий.

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Кроме того, горожане требуют осуществить независимый экологический аудит международной компанией и безотлагательно обнародовать его результаты.

Также сообщается, что на прошлой неделе сотрудник конверторного цеха "АМКР" Николай Спицын заявил, что пылегазоочистные установки цеха находятся в нерабочем состоянии, ухудшая экологию города.