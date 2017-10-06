В Каховском водохранилище затонула баржа: нефть попала в воду (видео)

На Херсонщине в акватории Каховского водохранилища между селами Каиры и Васильевка затонула самоходная баржа, с которой в воду вылились нефтепродукты.

Об этом сообщила пресс-служба управления охраны, использования и воспроизведения водных биоресурсов и регулирования рыболовства в Херсонской области.

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"5 октября 2017 года в 6 часов утра на акватории Каховского водохранилища между. Каиры и с. Васильевка Херсонской области затонула самоходная баржа "Александр Житник", вследствие чего произошел разлив нефтепродуктов. С целью выяснения причин разлива нефтепродуктов и установлению виновных лиц, оперативной группой в составе представителей государственных инспекторов отдела охраны водных биоресурсов Херсонрыбоохороны и Государственной экологической инспекции в Херсонской области проведены осмотр места происшествия и отобраны пробы воды. По факту установлено, что пятно нефтепродуктов наблюдается длиной 6 километров и шириной 50-100 метров и она движется в направлении к пгт Великая Лепетиха Херсонской области", - говорится в сообщении.

Осуществляется мониторинг состояния водных биоресурсов на данном участке Каховского водохранилища.