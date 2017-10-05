Кабмин одобрил аукцион по продаже квот на импорт веществ, которые разрушают озоновый слой

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, предусматривающего переход от ручного регулирования выдачи квот на импорт в Украину веществ, которые разрушают озоновый слой, к проведению пилотного аукциона по продаже таких квот, что позволит увеличить прозрачность и конгруэнтность этого рынка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов, которое является автором проекта этого постановления.

«До этого момента отбор импортеров, которые могли получить эти квоты, проходил в ручном режиме или по принципу «кто первый добежит до Минэкологии». Чтобы убрать коррупционную составляющую, я предложил продавать квоты через электронные аукционы», - приводятся в сообщении слова профильного министра Остапа Семерака.

Министр отметил, что проведение аукционов позволит сделать рынок квот более прозрачным, конкурентным и избежать возможной монополизации, а также принесет дополнительные средства в бюджет.

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В министерстве также сообщили, что согласно Монреальскому протоколу, который регламентирует оборот веществ, разрушающих озоновый слой, для Украины устанавливается ежегодная квота на импорт таких веществ. Наша страна обязана соблюдать выданные ей квоты, чтобы избежать санкций, вплоть до полного запрета поставок этих веществ в страну.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября 2017 года Семерак говорил, что Украина одна из первых присоединилась к Монреальскому протоколу и взяла на себя обязательства осуществлять шаги по снижению антропогенного влияния на озоновый слой. Также он отметил, что ранее ряд крупнейших украинских предприятий получили оборудование, которое позволило изъять из производственного процесса около 990 тонн веществ, которые разрушают озоновый слой.

К озоноразрушающим веществам относятся некоторые лаки и краски, шпаклёвочные материалы, инсектициды, гербициды, антифризы, которые используются в бытовой технике и в других сферах.