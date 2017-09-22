Аэропорт Дубая теперь будут патрулировать только электромобили

Международный аэропорт Дубая теперь патрулируют полностью электрические автомобили полиции Дубая, сообщают Русские Эмираты.

Читайте такжеВласти Дубая призвали местных жителей экономить электричествоНовые патрульные машины, производства Peugeot, присоединились к внушительному автопарку полиции Дубая, в котором уже находятся такие суперкары, как McLaren MP4-12C, Bugatti Veyron и Aston Martin One-77.

Кроме этого, на прошлой неделе 50 электромобилей Tesla также стали частью таксопарка Дубая.