Аэропорт Дубая теперь будут патрулировать только электромобили
17:08, 22 сентября 2017Уменьшение выбросов
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Новые электромобили присоединились к парку полиции Дубая.
Новые электромобили присоединились к внушительному автопарку полиции Дубая \ russianemirates.com
Международный аэропорт Дубая теперь патрулируют полностью электрические автомобили полиции Дубая, сообщают Русские Эмираты.
Читайте такжеВласти Дубая призвали местных жителей экономить электричествоНовые патрульные машины, производства Peugeot, присоединились к внушительному автопарку полиции Дубая, в котором уже находятся такие суперкары, как McLaren MP4-12C, Bugatti Veyron и Aston Martin One-77.
Кроме этого, на прошлой неделе 50 электромобилей Tesla также стали частью таксопарка Дубая.
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