Киевляне решили поддержать экоинициативу "День без авто" и добраться на работу на велосипедах (фото, видео)

Сегодня во всем мире отмечают "День без авто", чтобы вспомнить о сохранении экологии. Главное правило этого дня - добраться на работу пешком, или любым другим транспортом, кроме собственного автомобиля.

Как говорится в сюжете ТСН, добраться на работу любым способом, а не на машине - главное требование и для киевлян, которые решили поддержать всемирный день без авто.

Читайте такжеКиев присоединился к празднованию Международного дня мира (фоторепортаж)Утром на Майдане Незалежности собирались все те, кто приобщился ко Дню без автомобиля и таким образом решил поддержать экологию Киева. В основном это велосипедисты. Здесь они обсудят экологическую ситуацию в столице, будут фотографироваться. Они также приглашают присоединиться тех, кто еще не решил, как добраться на работу или поехать по своим делам.