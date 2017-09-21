В Великобритании производят экологичные суши при помощи бактерий

На северо-востоке Англии производят экологически чистый корм для животных при помощи бактерий, питающихся газообразным метаном. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Этим кормом питаются рыбы, а уже рыбой можно кормить людей.

В теории это сильно уменьшает вредное воздействие сельского хозяйства на окружающую среду.

"Это хорошие бактерии - они встречаются в живой природе, например, в почве. Они поглощают метан и газы, образующиеся при гниении. Мы поставили этот процесс на поток.Бактерии перерабатывают газ в белок, которого так остро не хватает миру", - заявил глава компании Calysta Алан Шоу.

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Такая еда почти не требует ни земли, ни воды. Бактерии кормят в течение двух недель. Затем их прессуют в гранулы рыбьего корма и скармливают рыбам. Власти ЕС признали это безопасным для здоровья.

Метан пока берут из добываемого из земли природного газа, однако позже надеются перейти на возобновляемые источники.

Ранее сообщалось, что в Японии построили одну из самых больших в мире плавучих электростанций на солнечных батареях.