В Львовской области накопилось более 200 тысяч тонн токсичных гудронов

На территории Львовщины ныне есть более 200 тысяч тонн гудронов. Об этом сегодня, 19 сентября, во время сессионного заседания сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА Руслан Гречаник, передает Львовский портал.

Собственно, сегодня депутаты облсовета заслушали информацию о состоянии полигонов ТБО , и поинтересовались у Руслана Гречаника ситуацией с гудронами и складированием пестицидов на Львовщине.

По его словам, за 5 лет вывезено более 800 тысяч тонн пестицидов и сейчас на территории области их совсем не осталось.

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«В течение 2008-2012 годов с территории области вывезено более 800 тысяч тонн пестицидов, которые являются непригодными и запрещенные для использования в сельском хозяйстве. Эти пестициды вывозились на выполнение региональной программы обращения с непригодными и запрещенными для использования в сельском хозяйстве пестицидами, а также во исполнение пункта 121 национального плана действий по охране окружающей природной среды. Средства выделялись и из областного бюджета, и международными фондами. И благодаря международной благотворительной организации «Экология. Право. Человек» на сегодняшний день мы таких пестицидов на территории области не имеем. Это прецедент в области и всей Украине», - отметил он.

Как пояснил Руслан Гречаник, по гудронам и гудронных остатках, то на сегодняшний день их на территории области более 200 тысяч тонн.

«Они находятся на балансе 5 разных балансодержателей. Согласно действующему законодательству именно они отвечают за их безопасное хранение и утилизацию», – добавил директор департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА.

Одновременно он отметил, что в следующем году область собирается взяться за финансирование утилизации этих опасных отходов.