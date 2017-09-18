Украинские предприятия отказались от использования почти 100% озоноразрушающих веществ - Минэкологии

Благодаря реализации "Программы прекращения в Украине производства и использования озоноразрушающих веществ", крупнейшие предприятия Украины получили оборудование, которое позволило исключить из производственного процесса около 990 тонн озоноразрушающих веществ, сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает пресс-служба министерства.

16 сентября в Международный день сохранения озонового слоя все страны мира подводят итоги 30-летней работы Монреальского протокола, который стал самым успешным международным соглашением по защите окружающей среды и сохранению озонового слоя. По инициативе Минприроды и при поддержке представительства ПРООН состоялась тематическая встреча со студентами и учеными-полярниками на тему: "Озоновый слой - залог жизни на Земле".

Читайте такжеВыход США из Парижского соглашения: Обама надеется, что бизнес не поддержит решение Трампа

"Украина одна из первых присоединилась к Венской конвенции и ратифицировала Монреальский протокол, тем самым присоединившись к мировому сообществу в борьбе с негативными влияниями на состояние озонового слоя. Все эти годы Украина придерживается взятых на себя обязательств, проводя государственную политику, направленную на сокращение негативного антропогенного воздействия на озоновый слой", - отметил Остап Семерак.

По словам министра, с помощью Всемирного экологического траст-фонда был реализован Проект изъятия веществ, разрушающих озоновый слой и усилено государственное регулирование прекращения использования крупнейших озоноразрушающих веществ - галлонов и хлорфторуглеродов. Кроме того, крупнейшие предприятия Украины получили оборудование, которое позволило изъять из оборота производственного процесса около 990 тонн озоноразрушающих веществ.

В свою очередь, Директор Программы развития ООН в Украине Янтомас Химстра подчеркнул важность результатов работы Монреальского протокола.

"30 лет назад большинство государств мира признали, что безответственная человеческая деятельность приводит к разрушению озонового слоя и климатическим изменениям. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть эти проблемы. ПРООН помогает Украине выполнять международные обязательства относительно выполнения требований Монреальского протокола и Венской конвенции об охране озонового слоя", - сказал Химстра.