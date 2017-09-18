США могут остаться в Парижском климатическом соглашении на других условиях – Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты могут остаться в Парижском климатическом соглашении на надлежащих условиях.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Президент сказал, что он открыт для поиска тех условий, при которых мы можем продолжать сотрудничать с другими людьми, о том, что мы все согласны, это еще сложный вопрос», – сказал Тиллерсон 17 сентября.

Советник по национальной безопасности американского президента Герберт Раймонд МакМастер сделал подобное заявление в телевизионном интервью 17 сентября, где сказал, что президент Дональд Трамп всегда был готов рассмотреть изменения в климатическом договоре.

«Он оставил дверь открытой для возвращения несколько позже, если будет разработана лучшая сделка для США», – сказал МакМастер сказал ABC.

5 августа Государственный департамент США обнародовал первое письменное сообщение о том, что Вашингтон планирует отказаться от Парижского климатического соглашения, заключенного 2015 года.

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В то же время в Госдепартаменте добавили, что Вашингтон останется в процессе переговоров, «если Соединенные Штаты смогут определить более благоприятные условия для себя, бизнеса, сотрудников, своих людей и налогоплательщиков».

Президент США Дональд Трамп 1 июня заявил, что США выходят из Парижского климатического соглашения. При этом Трамп подчеркнул, что абсолютно преданный защите окружающей среды, но Парижское климатическое соглашение в его нынешнем виде считает вредным для американской экономики и предоставляет преимущества таким странам, как Китай и Индия.

Парижское соглашение – соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) по регулированию мероприятий по уменьшению выбросов диоксида углерода с 2020 года. Парижская климатическая соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства, независимо от степени их экономического развития.