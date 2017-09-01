Евросоюз ввел новые тесты на уровень выбросов выхлопных газов автомобилей

В Европейском союзе 1 сентября вводятся новые обязательные тесты для всех новых моделей автомобилей на уровень выбросов вредных веществ, сообщает пресс-служба ЕС. Согласно обновленным правилам, автомобили должны будут пройти проверку на уровень выбросов в условиях реального движения, а также сдать тест в лаборатории.

Читайте такжеВ Европе отзовут 22 тысячи Porsche Cayenne из-за сокрытого уровня вредных выбросовВ ЕС убеждены, что новые тесты помогут получать более правдивые результаты, а так же будут способствовать улучшению конкурентоспособности в автомобильной промышленности.

Стратегия ЕС направлена на повышение эффективности транспортной системы, а также на ускорение перехода на альтернативные источники энергии с более низкими показателями выбросов и использование транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года американские власти обвинили концерн Volkswagen в установке на дизельные двигатели оборудования, позволяющего на тестах занижать реальный уровень вредных выхлопов. Из-за скандала компания испытала снижение продаж и падение котировок, а регуляторы начали проверять дизельные модели других производителей. Позднее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что такие же махинации с показателями вредных выбросов проводили Audi, Porsche, BMW и Daimler.