В США у берегов Нью-Йорка сел на мель танкер с более миллионом литров топлива

В США нефтяной танкер Kamome Victoria сел на мель в транспортном канале между Нью-Йорком и Нью-Джерси. Об этом сообщает береговая охрана США, пишет New York Times.

Береговая охрана говорит, что на судне перевозится топлива 373 тысяч галлонов (более 1,4 миллиона литров) и нет никаких признаков того, что оно пролилось. Также не сообщается о каких-либо структурные повреждения корабля.

Как сообщал УНИАН ранее, в Польшу в начале июня прибыл первый танкер со сжиженным газом из США, что расценивается как важный шаг на пути к энергетической независимости Варшавы от поставок из России.

300-метровый транспорт Clean Ocean прибыл в Свиноуйсьце газопорт. Раньше сюда приходили прежде всего катарские танкеры. Количество поставленного сжиженного газа и его цена не разглашаются – это коммерческая тайна.