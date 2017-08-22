Во Львовской области произошла утечка нефти из-за нелегальной врезки

Во Львовской области 21 августа обнаружили несанкционированную врезку в нефтепровод «Дружба», которая привела к утечке нефтепродуктов и загрязнению поверхности земли площадью 30 м кв.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 21 августа поступило сообщение, что возле с. Рогизно Жидачовского района зафиксирована уголовная врезка в нефтепровод диаметром 700 мм «Броды - госграница» ПАО «Уктранснафта» филиал МН «Дружба».

При обследовании места врезки обнаружена утечка нефтепродукта, вследствие чего загрязнена поверхность земли на площади 30 м кв.

К ликвидации последствий разгерметизации нефтепровода привлекались 4 аварийно-восстановительные бригады филиала МН «Дружба» (32 человека и 13 единиц техники). В настоящее время авария ликвидирована, место врезки в нефтепровод заварен и загерметизирован. Проводятся работы по сбору нефтепродуктов и загрязненного грунта.

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На месте происшествия работают следственные органы.

Как сообщили в правоохранительных органах, злоумышленники осуществили врезку в трубу высокого давления нефтепровода в нескольких десятках метров от проселочной дороги, вварили шаровой кран с присоединенным к нему шлангом, который был вкопан в землю и тянулся в направлении города Жидачов.

Осуществляется проверка не попала ли нефть в близлежащие реки или другие водоемы, находящиеся на данной территории.