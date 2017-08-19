Высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве сохранится до 21 августа

В столице зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха, который сохранится до 21 августа.

Читайте такжеВ Киеве из-за смены погоды улучшилась ситуация с загрязнением воздуха – ГСЧСКак сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, с 16 августа в городе наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

В течение 17-18 августа уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: площадей Бессарабской, Демеевской, Победы, улицы Довженко.

Уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-5 среднесуточных ПДК в районах: Бессарабской и Демеевской площадей, улиц Довженко, Попудренко, Каунской.

Превышение максимальных значений ПДК оксида углерода - 1-2,4 в районах: Бессарабской, Демеевской площадей и площади Победы, Оболонского проспекта, улицы Довженко.

Такие метеорологические условия, по прогнозу гидрометцентра (антициклональный характер погоды, высокая температура воздуха, слабый ветер в приземном слое) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в Киеве до 21 августа.