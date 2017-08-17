В Киеве превышен уровень загрязнения воздуха

В некоторых районах Киева уровень загрязнения воздуха в несколько раз превышает предельно допустимую концентрацию.

Об этом говорится на сайте Главного управления Держпродспоживслужби в Киеве.

По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по состоянию на 13:00 16 августа уровень загрязнения достиг:

• пыль – 1,3 ПДК с.д. на площадях Бессарабской и Демеевской;

Читайте такжеМинистр назвал крупнейших загрязнителей воздуха в Украине в 2016 году

• оксид углерода – 1,3-2 ПДК с.д. (предельно допустимая среднесуточная концентрация – 3) на улице Довженко, 8, площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, 14;

• диоксид азота – 3,5-4,25 ПДК с.д. (предельно допустимая среднесуточная концентрация – 0,04) на улицах Довженко, 8, Попудренко, 50, площадях Бессарабской и Демеевской, бульваре Леси Украинки, 29, проспекте Оболонском;

• формальдегид – 1,3-4 ПДК с.д. (предельно допустимая среднесуточная концентрация 0,003) на улицах Довженко, 8, Попудренко, 50, площадях Бессарабской и Демеевской, бульваре Леси Украинки, 29, проспектах Оболонском, 14 и Науки, 37.

"Лабораторные исследования атмосферного воздуха продолжаются, в случае ухудшения ситуации будет немедленно оповещено население и Киевская администрация", - говорится в сообщении.