В Праге за использование эко-транспорта ввели штраф (видео)
16:44, 15 августа 2017Уменьшение выбросов
942
Лишь за последнюю неделю в Чехии сбили 14 человек.
Жителям столицы Чехии пришлось обращаться к местным властям / скриншот
Пока весь мир активно пересаживается на экологический транспорт, в Праге его запретили.
А любителей прокатиться с ветерком на электротяге теперь будут наказывать большим штрафом.
Читайте такжеАд на колесах: журналисты замеряли температуру в общественном транспорте Киева
Лишь за последнюю неделю в Чехии сбили 14 человек. Однако не обычные автомобилисты, а владельцы эко-транспорта.
Жителям столицы Чехии пришлось обращаться к местным властям с требованием запретить многогабаритный экотранспорт на тратуарах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter