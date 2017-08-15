В Праге за использование эко-транспорта ввели штраф (видео)

Пока весь мир активно пересаживается на экологический транспорт, в Праге его запретили.

А любителей прокатиться с ветерком на электротяге теперь будут наказывать большим штрафом.

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Лишь за последнюю неделю в Чехии сбили 14 человек. Однако не обычные автомобилисты, а владельцы эко-транспорта.

Жителям столицы Чехии пришлось обращаться к местным властям с требованием запретить многогабаритный экотранспорт на тратуарах.