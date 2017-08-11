Торецку угрожают две техногенные катастрофы из-за затопленных шахт и фенольного завода

Город Торецк, что в Донецкой области находится на грани двух техногенных катастроф. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, говорится на странице штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что из-за повреждения участка водовода «Горловка-Торецк», возникших вследствие обстрелов еще в начале января 2017-го года, вода затапливает шахты имени Артема и «Южную».

«На поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрыву и отравлению людей», - говорится в сообщении.

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Кроме того, другая угроза техногенной катастрофы существует, также вблизи Торецкая. На местном фенольном заводе уже два года необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя.

На сегодняшний день в этом искусственном резервуаре собралось почти 33 тысячи тонн жидких отходов, переполнение которого может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток может хлынуть на ближайший поселок Новгородское, потом попасть в реки Кривой Торец, а далее в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области.