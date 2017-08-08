Минэкономразвития хочет разрешить горнорудным предприятиям увеличить сброс обратных вод в Ингулец на 63%

Министерство экономического развития и торговли предложит Кабинету министров Украины разрешить горнорудным предприятиям Криворожского бассейна с 1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года увеличить сброс обратных вод в реку Ингулец на 63% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом - до 15,7 млн куб. м с 9,6 млн куб. м во избежание аварий на гидротехнических сооружениях. Соответствующий проект распоряжения опубликован на сайте Минэкономразвития.

Согласно пояснительной записке к документу, в указанном регионе функционирует 18 месторождений, которые суммарно с законсервированными шахтами выкачивают около 40 млрд куб. м подземных вод в год, из которых горнорудные предприятия для обратных циклов используют лишь 28-30 млрд куб. м. Остатки вод аккумулируются в специальных накопителях, объема которых, однако, недостаточно, что вызывает угрозу аварий и затоплений.

«Отсутствие сброса из пруда-накопителя приведет к вынужденной остановке откачки шахтных вод, что повлечет остановку действующих шахт и их затопление, а также затопление 54 млн куб. м подземных пустот, образовавшихся в результате длительной отработки месторождения», - говорится в документе.

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В связи с этим министерство предложит правительству разрешить сброс 15,7 млн куб. м обратных вод, для разбавления которых будет использовано 48,9 млн куб. м воды из Карачуновского водохранилища на реке Ингулец и 10,3 млн куб. м из Макортовского водохранилища на реке Саксагань.

Кроме того, после сброса обратных вод планируется промывка русел рек Ингулец и Саксагань.

«За счет привлечения горнорудными предприятиями Кривбасса около 120 млн куб. м днепровской воды в бассейн р. Ингулец будет достигнуто общее экологическое оздоровление водных ресурсов рек Ингулец и Саксагань», - отмечают в министерстве.

Как сообщал УНИАН, ранее министр экологии Остап Семерак заявлял, что сбросы обратных вод горнорудными предприятиями Кривбасса в реку Ингулец создают потенциальные угрозы для жизни и здоровья людей, которые потребляют питьевую воду, источником которой является данная река.