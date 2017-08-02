Вода у Ниагарского водопада стала черной и имела неприятный запах

Группа туристов сняла на видео почерневшую воду вдоль береговой линии реки Ниагара. По их словам, Ниагарский водопад превратился в черную зловонную лагуну, пишет Associated Press.

Природоохранная служба региона отреагировала на видео лишь после того, как ролик стал популярным в соцсетях, а также принесла свои извинения.

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По словам администрации, в этом виноваты сотрудники завода по очистке воды, которые забыли почистить фильтрующие резервуары перед сливом воды.

Aerial video of inky, smelly black water in Niagara Falls. Waiting for answers. @NiagaraGazettepic.twitter.com/Sa5ppwZlEB — Maid of the Mist (@maidofthemist) July 29, 2017

Однако никакого ущерба природе нанесено не было, так как концентрация твердых частиц и углеродных остатков в воде не превышала допустимых пределов. К тому же в воде не было масел и растворителей. В воскресенье, 31 июля, черная вода рассеялась.