Audi сократит расходы на $12 миллиардов для создания электромобилей - СМИ

Входящая в немецкий концерн Volkswagen компания Audi сократит расходы на €10 млрд ($12 млрд) ради «толчка» в создании электрических машин. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает republic.

По информации агентства, в течение нескольких лет компания выпустит 5 моделей электрокаров. Первый автомобиль на электричестве будет представлен в 2018 году.

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Audi планирует сэкономить на финансировании исследований и новых разработок. Более того, в компании, несмотря на затраты на линейку электромобилей, хотят сохранить ежегодную операционную прибыль как минимум на уровне 8% ежегодно. Агентство уточняет, что в первой половине нынешнего года цифра прибыли составила 8,9%.

Как отмечается, компания пытается «идти дальше» после скандала с дизельными автомобилями Volkswagen. В сентябре 2015 года США обвинили концерн в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. В результате Volkswagen в сумме заплатил $22 млрд штрафов.