Великобритания в 2040 году перейдет на электромобили

Правительство Великобритании намерено с 2040 года ввести запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Запрет будет распространяться и на гибридные авто, так как в них также используются бензиновые или дизельные моторы, Об этом в среду, 26 июля, сообщают британские СМИ. В среду же ожидается официальное заявление британского правительства по данному поводу, как сообщает DW.

Эксперты считают, что спрос на автомобили, работающие на бензине или дизеле, существенно сократится уже в ближайшие годы.

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Несмотря на то, что общая доля автомобилей с электродвигателями или гибридными моторами пока невелика из-за их дороговизны и ограниченного запаса хода, именно на них делают ставку многие автоконцерны. В частности, Volvo собирается прекратить выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания и полностью перейти на электромобили и гибрид уже в 2019 году.