Трамп пообещал Макрону пересмотреть позицию по Парижскому климатическому соглашению

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что его президент США Дональд Трамп изменит свое решение относительно Парижского климатического соглашения, сообщает Le Journal du Dimanche.

"(Трамп) сказал мне, что он попробует найти решение этого вопроса в ближайшие месяцы", - сказал Макрон по итогам встречи с американским президентом.

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Он также отметил, что обсудил с Трампом детали того, что может побудить его вернуться к Парижскому соглашению.

Макрон подчеркнул, что "важно поддерживать диалог, чтобы Соединенные Штаты могли бы снова войти в зону действий против глобального потепления".

Напомним, ранее Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине.