Франция запретит продажу бензиновых и дизельных авто к 2040 году

Франция к 2040 году намерена запретить продажу всех дизельных и бензиновых автомобилей. Об этом заявил заявил министр экологии страны Николя Юло, передает The Telegraph.

По его словам, также планируется запретить все новые проекты, использующие бензин, газ или уголь, равно как и сланцевую нефть.

Столь радикальные меры были представлены министром 6 июля на пресс-конференции в рамках плана французского президента Эммануэля Макрона уменьшить объем выбросов углеродов в стране к 2050 году.

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Юло отметил, что запрет на продажу бензина или автомобилей должен вступить в силу в период "между сейчас и 2040 годом". "Поставленная цель к снижению выбросов углеродов до нулевого уровня заставит нас делать необходимые инвестиции", - сказал Юло.

По его словам, правительство намерено предложить каждому французу "бонус" за замену дизельных автомобилей, выпущенных до 1997 года и бензиновых, випущенных до 2001 года, на новое или бывшее в употреблении авто.

Этот шаг был, по его словам, станет "настоящей революцией". При этом министр признал, что автомобильным компаниям будет непросто исполнить это решение. Хотя, по его словами, французские автопроизводители Peugeot, Citroen і Renault лидируют в Европе, имея самые низкие показатели по выбросам вредных веществ.

Юло сослася на пример "европейского производителя", который уже начал действовать. Речь идет о шведском концерне Volvo, который в среду, 5 июля, объявил о планах выпускать только электрические и гибридные транспортные средства с 2019 года. Это сделает его первым крупным автопроизводителем, отказавшимся от автомобилей и внедорожников, которые работают исключительно на двигателях внутреннего сгорания.

"Решение есть, наши собственные производители имеют в своем распоряжении средства для выполнения этого обещания", – сказал Юло, назвав это "проблемой общественного здоровья".

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О планах отказаться от транспорта, использующего бензин, заявляли и другие страны, в частности Германия (к 2030 году), Индия, Нидерланды, Норвегия (к 2025 году).

Кроме того, Юло объявил о планах остановить работу всех угольных электростанций к 2022 году, а также уменьшить долю ядерной энергетики в выработке электроэнергии во Франции с сегодняшних 75 до 50 процентов к 2025 году.

Франция также примет меры по ограничению использования пальмового масла в производстве биотоплива с целью сокращения косвенного обезлесения.