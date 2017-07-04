Министр назвал крупнейших загрязнителей воздуха в Украине в 2016 году

Предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог» (Днепропетровская обл.), Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (Донецкая обл.) и Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковская обл.) были самыми большими загрязнителями воздуха в Украине в 2016 году, сообщил в ходе презентации обновлённого рейтинга «Топ-100 основных предприятий-загрязнителей» министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

«Первое место в 2016 году по загрязнению атмосферного воздуха заняло предприятие «АрселорМиттал Кривой Рог» с выбросами 273 тыс. тонн. Второе место – меткомбинат им. Ильича, третье – Бурштынская ТЭС», – сказал он.

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Также министр отметил, что в течение последних трёх лет наблюдается тенденция к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. «Причина понятна – предприятия замещают природный газ другими видами топлива, которые увеличивают техногенную нагрузку на воздух», – сказал Семерак.

Обновленный рейтинг состоит из трех категорий по 33 предприятия в каждой: наибольшие загрязнители атмосферного воздуха, самые большие загрязнители воды и предприятия, вырабатывающие больше всего отходов. Такой подход позволил составить максимально объективный рейтинг 100 крупнейший загрязнителей окружающей среды в Украине.

Например, по словам министра, на 33 предприятия – загрязнителя атмосферного воздуха приходилось 75% выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от общего объема выбросов в 2016 году.

Также Семерак сообщил, что наибольший вред водным объектам в 2016 году нанесли предприятия «Азовсталь» (Донецкая обл.), Днепровский меткомбинат (Днепропетровская обл.), а также «Запорожсталь» (Запоржская обл.).

«В подавляющем большинстве это предприятия горно-металлургического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства», – отметил Семерак.

В категории крупнейших загрязнителей окружающей среды по выработке бытовых отходов в 2016 году первые три места заняли Северный горно-обогатительный комбинат, Центральный горно-обогатительный комбинат и Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (все - Днепропетровская обл.).

«По созданию отходов первенство опять у предприятий горно-металлургического комплекса – первые 15 позиций занимают именно они», – сообщил министр.

При этом он отметил, что если по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу наблюдается тенденция к увеличению выбросов, то показатели загрязняющих выбросов в воду и создания бытовых отходов уменьшаются.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года Минэкологии и государственный «Укргазбанк» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируется реализовать ряд проектов, которые имеют экологическую составляющую и направлены на повышение энергоэффективности, развитие возобновляемой энергетики, сокращение вредных выбросов и развитие экологической инфраструктуры в Украине.