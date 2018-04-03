В ожидании экологического Армагеддона

На днях экологические проблемы Украины неожиданно ворвались в информационное пространство: заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Георгий Тука предрек экологическую катастрофу на Донбассе, ему резко возразил губернатор Донецкой области Павел Жебривский и понеслось…

В частности, Тука заявил, что затопление множества шахт на неподконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, которые, к тому же, содержали остатки радиоактивных материалов, приводит к заражению воды и повышению уровня радиации в природных водах. В результате, на сегодня уже 88% резервных источников питьевой воды на оккупированных территориях Луганской области уже непригодны для использования. А дальнейшее распространение загрязненной воды может привести к тому, что зараженной окажется территория в 15 тыс квадратных километров (приграничные области Украины и России). «По результатам доклада Национальной академии наук относительно гуманитарной катастрофы, Донбасс обречен. Уже начаты такие процессы, которые локализовать невозможно», - заявил Георгий Тука.

Поэтому, по его мнению, уже сейчас следует задуматься об отселении людей. Собственно, именно это заявление, похоже, вызвало возмущение губернатора области. «Есть ли в Донецкой и Луганской областях экологические проблемы? Безусловно, есть. Затапливают ли террористы украинские шахты на оккупированной ими территории? Да. Опасно ли это для региона? Да, риски есть. И если Георгий Тука таким образом хотел привлечь внимание международного сообщества к этому вопросу, пусть бы конкретизировал, что именно имел в виду», - отметил он и добавил, что на контролируемой Украиной территории эти проблемы потихоньку решаются. Мол, 2 июля министр экологии Остап Семерак замерил в Бахмуте уровень радиации, и тот оказался в норме.

В свою очередь, Тука парировал, что нельзя делать вид, что ничего не происходит и замалчивать проблему, поскольку вопрос экологии региона «чрезвычайно сложный».

Его мнение разделяет и вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко. «Мне кажется, что сейчас экологические проблемы Донбасса выходят на первый план после безопасности и гуманитарной составляющей. Здесь очень важно внимание мира», - отметила она.

Действительно, Донбасс – это не только подконтрольные территории. А экологические проблемы региона – не только радиационный фон в Бахмуте или Мариуполе. К примеру, УНИАН уже писал об угрозе химического заражения и воды, и почвы.

Проблемы усугубляются тем, что, сколько бы Украина не занималась решением экологических проблем в подконтрольных районах, любое загрязнение территорий «ЛНР/ДНР» будет угрожать всем. Уже три года ни одно ведомство в Украине не может оценить экологический ущерб, наносимый крупными предприятиями, расположенными на неподконтрольных территориях, состояние затопленных шахт и очистных сооружений, которые раньше позволяли уменьшить вред, наносимый экосистеме, поскольку экологов на них никто не допускает. Эксперты не берутся оценивать загрязнение воздуха, подземных и наземных вод (как из-за неконтролируемых выбросов предприятий, так и вследствие уничтожения местных национальных природных парков). Кроме того, никто не может точно сказать, как Украине аукнутся остатки бомб и мин, усыпавших донецкие и луганские сельхозугодья, чем закончится их «разложение» в земле и попадание производных этого «разложения», опять-таки, в воду.

Впрочем, сказать, что власти несерьезно относятся к этой проблеме, было бы не справедливым. Очевидно, что провести экологическую экспертизу силами отечественных специалистов на неподконтрольных территориях – невозможно.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш видит решение в привлечении к решению этой проблемы международных организаций. «Вопросы экологии в Луганской и Донецкой областях необходимо ставить на переговорах в Минске», - считает он.

«Тема экологии, возможной техногенной катастрофы на Донбассе будет одной из ключевых на заседании парламентского комитета ассоциации Украина - ЕС, которое состоится осенью в Украине», - обещает Ирина Геращенко.

Впрочем, тот факт, что, к примеру, в миссии ОБСЕ о возможной экологической катастрофе на Донбассе говорят еще с начала года, это не сильно приблизило Украину к решению проблемы. На сегодняшний день Министерство экологии и природных ресурсов Украины при поддержке ОБСЕ всего лишь начало проект по инвентаризации объектов, представляющих экологическую и техногенную угрозу на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, по словам министра экологии Остапа Семерака, Минприроды и Госводагентство готово присоединиться к организации автоматизированной системы мониторинга вод в Донецкой области в рамках проекта по внедрению автоматизированной системы мониторинга распространения загрязнения.

К сожалению, эти действия все равно могут оказаться каплей в море. Особенно, если брать во внимание, что Донбасс – далеко не единственный регион Украины, страдающий от экологических проблем. Властям как на местном, так и на центральном уровне, следует, например, обращать больше внимания на янтарные области, где, в результате бесконтрольных «раскопок» в поисках «солнечного камня», старатели дорылись до слоев почвы, загрязненных радиацией еще со времен Чернобыля. Вымывая эту землю на поверхность, охотники за янтарем мало задумываются об увеличении радиационного фона в Полесских лесах. Не менее важной остается и проблема лесных пожаров, особенно, в вышеупомянутых зеленых зонах. Поскольку, сколько бы в ГСЧС не отчитывались об успехах в тушении «радиационного» леса и радиационном фоне «в пределах нормы», в памяти украинцев еще живы истории 1986 года.

Любые действия государства в решении таких проблем должны быть максимально понятны для украинцев. А соответствующие государственные программы, помимо информативности, должны быть еще и своевременными. Ведь что толку, если весь мир сбрасывается на неоперативное тушение «пожара», когда экологический Армагеддон уже наступил? Надо бы предотвращать это «возгорание» загодя.

Татьяна Стежар