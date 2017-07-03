Благодаря Трампу Земля может превратиться в Венеру - Хокинг

Профессор Стивен Хокинг резко прокомментировал решение президента США Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из Парижского соглашения о климате сказав, что это может привести к "переломной точке", которая "превратит Землю в Венеру". Об этом пишет The Telegraph.

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"Мы близки к переломному моменту, когда глобальное потепление становится необратимым", – сказал автор "Краткой истории времени".

"Действия Трампа могут подтолкнуть Землю к превращению в Венеру с дождями из серной кислоты. Изменения климата - одна из величайших опасностей, но мы можем их предотвратить, если будем действовать сейчас", - подчеркнул ученый.

"Отрицая доказательства изменения климата и выходя из Парижского климатического соглашения, Дональд Трамп наносит ущерб окружающей среде нашей прекрасной планеты и ставит под угрозу природу", - добавил Хокинг, напомнив, что парниковый эффект на Венере настолько силен, что на ее поверхности плавится свинец.

Ранее Стивен Хокинг заявлял, что люди должны колонизировать другую планету в течение ближайших 100 лет, иначе они столкнутся с угрозой исчезновения.