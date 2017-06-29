Власти Дубая призвали местных жителей экономить электричество

Дубайское управление водо- и электроснабжения призывает жителей эмирата снизить потребление энергии в часы пиковых нагрузок – с полудня до 18.00 ежедневно в летние месяцы, передают "Русские Эмираты". Инициатива является частью летней кампании «Сделаем это лето зеленым» (Let’s Make this Summer Green), которая направлена на повышение осведомленности о важности рационального потребления энергетических ресурсов и снижения выбросов углекислого газа.

Читайте такжеВ Дубае будут использовать экологически чистый цементНовая кампания предоставляет жителям рекомендации по экологичному поведению в летний период, когда традиционно увеличивается объем потребляемой энергии. В частности, управление призывает в дневные часы не стирать белье, не пользоваться электродуховками для приготовления пищи и выключать водонагреватели.

Как напоминают в ведомстве, цель Дубая – к 2050 году стать самым «чистым» городом мира с точки зрения эмиссии углеводоровов. Внедряемая энергетическая стратегия позволит сократить потребление энергии на 30% уже к 2030 году. В настоящее время реализуемые в 2009-2016 годах меры позволили сохранить 1,54 тераватт-час электричества и 6,2 млрд галлонов воды, что в стоимостном выражении эквивалентно почти миллиарду дирхамов.