Макрон поприветствовал планы Украины соблюдать Парижское климатическое соглашение

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон приветствует намерения Украины придерживаться положений соглашения об изменении климата, согласованного в Париже в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Париже.

"Я хочу поддержать привлечение Украины к выполнению Парижского климатического соглашения по защите окружающей среды", - отметил Макрон.

"Я помню, что вы ратифицировали это соглашение раньше Франции, и мы действительно видим ваше желание осуществлять эти реформы. И мы надеемся, что это все конкретизируется в реальных инициативах", - добавил президент Франции.

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Справка УНИАН. Соглашение об изменении климата было подписано 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по глобальным климатическим изменениям. 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди которых и Украина.

Соглашением предусмотрено обязательство по ограничению выбросов парниковых газов с целью предотвращения повышения температуры воздуха на планете до конца XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.