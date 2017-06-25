Активисты из Германии, Нидерландов и Бельгии объединились в "живую цепь" протеста против АЭС

Активисты из Германии, Нидерландов и Бельгии объединились сегодня в «живую цепь» и требуют немедленно закрыть два реактора атомных электростанций в Бельгии.

Как передает Deutsche Welle, «живая цепь» протеста объединила оппонентов использования ядерной энергии из трех стран, которые вышли на акцию против работы бельгийских АЭС в Тианже и Дуле.

Они выстроились на перекрестке границ Германии, Нидерландов и Бельгии, требуя закрытия реакторов. По данным организаторов акции, на манифестацию пришли около 50 тысяч человек.

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Демонстранты призвали немедленно прекратить работу атомных реакторов «Тианж-2» и «Дул-3» из соображений безопасности. Сообщается, что в обоих установках есть проблемы из-за имеющихся микротрещин.

«Живая цепь» протянулась на расстояние около 90 км от АЭС «Тианж» в бельгийском Юи через Льеж и Нидерланды до немецкого Аахена.

Напомним, что городской регион Аахена судится против бельгийской АЭС в Тианже, которой уже более 30 лет. В то же время в ряде стран Европы, в частности, в Германии, Франции и Швейцарии действуют программы по постепенному отказу от атомной энергетики.