Спиртзавод на Винничине травит местных жителей сточными водами ― СМИ

Жители двух винницких сел собираются обращаться в европейские экологические организации с жалобами на Гайсинский спиртзавод, много лет работающий с экологическими нарушениями. Об этом сообщает издание «Винница Реал».

«Грязно-розовые озера, пожухлая растительность и круглосуточный едкий запах в воздухе. Это не сцена из голливудского фильма о жизни человечества после апокалипсиса, а обыденность сел Винницкой области, жители которых уже много лет страдают от отходов производства Гайсинского спиртзавода», ― пишет издание.

Ситуация обострилась летом прошлого года, когда жители сел Тымар и Жерденовка, возле которых расположен завод, начали массово жаловаться на ухудшение здоровья.

«У людей начало подниматься давление, начались желудочные расстройства, головные боли, сердечные приступы», ― рассказывает местная жительница Людмила Порохнявая.

Чтобы как-то повлиять на ситуацию, граждане направили коллективное обращение к экологическим службам и ГП «Укрспирт». Прокуратура Винницкой области начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту загрязнения заводом атмосферы. Нарушения фиксировали и специалисты Государственной экологической инспекции.

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В июне этого года Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что завод якобы планировал проведение работ по очистке сточных вод на весенне-летний период. Однако признаков улучшения ситуации нет ― в воздухе по-прежнему царит неприятный запах.

При этом, поскольку завод планирует начать экспорт своей продукции в страны ЕС, жители сел планируют искать в Европе помощи в борьбе со зловонным производством.

«Жители Гайсинского района хотят нанять адвокатов, чтобы те обращались к контрагентам завода и европейским экоинспекциям и привлекли внимание к условиям, в которых производит продукцию спиртзавод. В частности, планируют связаться с испанскими организациями, поскольку именно в Испанию завод собирается экспортировать свое топливо. Будут приглашать сюда и иностранных журналистов, чтобы те посмотрели, как украинские экспортеры относятся к своим аборигенам», ― сообщает издание.