Главы Житомирской и Хмельницкой областей решили, как будут бороться с загрязнением рек Случь и Хомора

Главы двух областей решили, что для борьбы с загрязнением директор Понинковской фабрики должен безотлагательно реконструировать очистительные сооружения, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистарции.

Читайте такжеВ Житомире стартовал новый набор в патрульную полициюКак отмечается в сообщении, "директор ООО «Понинковская картонно-бумажная фабрика-Украина» должен безотлагательно осуществить реконструкцию (строительство) очистных сооружений фабрики, а председатель Полонской городского совета – принять меры по завершению реконструкции городских очистных сооружений".

Как уточняют в ОГА, об этом говорится в протокольном решении совместного заседания Житомирской и Хмельницкой региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС, которое подписали председатели облгосадминистраций этих областей.

"В частности, директор ООО «Понинковская картонно-бумажная фабрика-Украина» имеет безотлагательно обеспечить осуществление реконструкции (строительства) очистных сооружений фабрики и соблюдение правил эксплуатации и установленных режимов работы гидротехнических сооружений с целью недопущения неконтролируемого и нерегулируемого сброса воды из водосбросного гидросооружения", - сказано в сообщении пресс-службы ОГА.

Также указывается, что "руководитель фабрики на постоянной основе должен обеспечить соблюдение качественных показателей поверхностных вод в реке Хомора в контрольном створе ниже 500 м по сравнению с показателями качества поверхностных вод в контрольном створе выше 100 м".

До конца 2017 года председатель Полонского городского совета должен обеспечить разработку проектно-сметной документации и принять меры по завершению реконструкции городских очистных сооружений, в том числе строительства вторичных отстойников, трансформаторной подстанции и биопрудов.

"После обеспечения надлежащей очистки сточных вод ООО «Понинковская картонно-бумажная фабрика-Украина», председатель Полонской объединенной территориальной общины и Барановской райгосадминистрации должны обеспечить разработку проектно-сметной документации для расчистки русел реки Хомора",- сообщают в Житомирской ОГА.

В сообщении также отмечается, что председателя Полонской объединетакже должны обеспечить проведение мероприятий по зарыблению и посадке высшей водной растительности в акватории Хоморы.

Это нужно сделать, чтобы сбалансировать экологическое состояние этой реки в пределах Полонского района Хмельницкой области и Барановского района Житомирской области.

Кроме того, до конца этого года председатель Понинковского поселкового совета также должен обеспечить изготовление проектно-сметной документации. Речь идет о документах, которые будут необходимы для расчистки русла Хоморы на территории поселка Понинки.

Напомним, в ситуацию с реками Случь и Хомора вмешались вице-премьер-министр Геннадий Зубко и председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич. Экологи считают, что рыба в Хоморі погибает из-за отсутствия цикла биологической очистки на фабрике в Понинках.