Сегодня проходит заседание Хмельницкой и Житомирской региональных комиссий по техногенно-экологической безопасности

Сегодня на Хмельнитчине проходит совместное заседание Хмельницкой и Житомирской региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которых специалисты рассматривают вопрос недавнего загрязнения рек Случь и Хомора. Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит в городе Полонное Хмельницкой области.

Читайте такжеДепутаты предлагают ужесточить наказание за загрязнение водоемовУчастие в мероприятии принимают: губернаторы Хмельницкой и Житомирской областей Александр Корнейчук и Игорь Гундич, представители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественности, руководители областных экологических инспекции Житомирской и Хмельницкой области, производственники и другие.

На повестке дня заседания вопрос о принятии надлежащих мер, направленных на предотвращение загрязнения рек Хомора и Случь на территории Барановского района Житомирской области и Полонского района Хмельницкой области.

«Мы должны сегодня наконец разработать действенный и совместный план действий по преодолению этих негативных явлений», - сказал, в частности, на заседании Гундич.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области в Барановском районе сложилась напряженная ситуация из-за неоднократного загрязнения рек Хомора и Случь. За это местные жители неоднократно проводили акции протеста как на Житомирщине, так и в столице.