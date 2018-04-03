Трамп против мировой экостратегии

Еще будучи кандидатом в президенты США Дональд Трамп обещал вывести страну из соглашения об изменении климата. Поэтому не удивительно, что, едва успев освоиться в должности, взялся выполнять это предвыборное обещание.

Напомним, в 2015 году во Франции на конференции по климату 200 стран подписали Парижское климатическое соглашение. Главная цель этого документа – принять меры по снижению углекислого газа в атмосфере Земли. Эти меры, в частности, направлены на то, чтобы удержать рост глобальной средней температуры ниже 2°C. В апреле 2016 года в Нью-Йорке документ был подписан представителями 175 стран. Украина одной из первых ратифицировала этот международный договор - Верховная Рада приняла соответствующий закон в июле 2016 года, уже в августе он был подписан президентом и вступил в силу.

А вот президент США посчитал Парижское климатическое соглашение ненужным, и, что самое главное, экономически невыгодным, в частности, для самих Штатов. 1 июня 2017 года он заявил о выходе страны из Парижского соглашения, объяснив все тем, что он не готов рисковать рабочими местами граждан на американских предприятиях и экономическим состоянием страны. Трамп посчитал, что к 2025 году США может потерять 2,7 миллиона рабочих мест, а материальные потери могут возрасти до 3 триллионов долларов. Мол, ради рабочих мест можно чем-то пожертвовать. Ничего страшного, если климатом. Тем самым, Трамп пошел и против своего предшественника Барака Обамы, поддерживающего соглашение, и против сотни других мировых лидеров.

Такие действия президента США вызвали бурю негативных отзывов о его политике и о нем самом. Губернаторы трех штатов – Калифорнии, Нью-Йорка и Вашингтона - объединились против решения Дональда Трампа первыми. И создали Альянс США по климату, чтобы поддержать Парижское климатическое соглашение. Позже к ним присоединились мэры 30 городов, ученые более 80 университетов, боле 100 предприятий.

На сегодня уже 60 американских мэров, которые представляют 36 миллионов американцев, подтвердили свое намерение продолжить снижать выбросы углекислого газа в атмосферу, несмотря на решение Трампа.

«Похоже, именно благодаря этому решению местные администрации, бизнес и гражданское общество получили вдохновение, возможность и мотивацию чтобы «подхватить флаг» и работать для достижения общей цели: удержать потепление на уровне двух градусов», - отметила украинский эколог, член Дунайско-Карпатской программы WWF в Украине Наталия Гозак.

Такая реакция большой части американцев, в частности, может свидетельствовать, что далеко не все разделяют мнение Трампа о выгоде для США от такого решения. Наоборот, многие уверены, что США это вредит, так как такой шаг подрывает конкурентоспособность страны: Америка может уступить свою долю на рынке чистой энергетики своим соперникам. А цена вопроса – 1 триллион долларов.

С другой стороны, у позиции Трампа есть и защитники. Так, глава Агентства по защите окружающей среды США Скотт Прюитт, в ответ на международную критику относительно выхода страны из Парижского климатического соглашения, заявил, что Америке «не за что извиняться». «Мир аплодировал, когда мы присоединились к Парижскому соглашению. Знаете, почему? Я думаю, они аплодировали, потому что знали, что это будет вредно для нашей страны», - сказал он.

По его словам, климатическое соглашение служило бы своеобразной «цепью» для американской экономики, и что США уже и так предприняли значительные шаги для уменьшения «карбонового следа».

Впрочем, главное опасение экологов касается не столько экологического аспекта такого решения президента США, сколько политических последствий. Ведь и другие политические лидеры могут задуматься о собственном благополучии, посчитав, что выполнение Климатического соглашения лишь усугубит положение той или иной страны.

К счастью, с момента заявления Дональда Трампа и к сегодняшнему дню ни одна страна не поддержала президента США в его намерении покинуть международное климатическое соглашение. Так, по словам президента Европейского парламента Антонио Таяни, Европейский союз продолжит выполнять Парижское климатическое соглашение, несмотря на решение президента США Дональда Трампа выйти из него. «Договоры должны выполняться. Необходимо соблюдать Парижское соглашение. Это вопрос доверия и лидерства», - сказал он.

По мнению политика, «те, кто предпочитают оставаться снаружи, потеряют историческую возможности для граждан, планеты и экономики». «ЕС продолжит прилагать усилия к борьбе с изменением климата и станет глобальным полюсом для привлечения инвестиций, инноваций, технологий, создания рабочих мест и повышения конкурентоспособности», - подчеркнул Таяни.

Действительно, лидеры таких стран как Франция, Канада, Австралия, Германия, Великобритания, Китай, Бразилия, Мексика, Япония, Норвегия и другие уже осудили Трампа за столь необдуманное и провокационное решение. Более того его настоятельно просили пересмотреть свою позицию.

Время для пересмотра еще есть, поскольку, согласно официальной процедуре выхода из Парижского климатического соглашения, США смогут покинуть его лишь в 2020 году. Иностранные СМИ, ссылаясь на статьи самого документа, отмечают, что для выхода из соглашения у США есть три года после соответствующего заявления. Но есть один нюанс: все это время Америка не обязана выполнять договор. То есть, Белый дом может игнорировать обязательства США по сокращению выбросов парниковых газов. Пока это не смертельно.

«Да, большинство мировой интеллигенции осуждает действия Трампа, но популизм и безответственные решения среди современных политиков, к сожалению, имеют место. И до тех пор, пока люди готовы идти за такими политиками и голосовать за них на выборах на свой страх и риск, сложно что-либо сделать», - посетовала эколог NEC Worldwide в Украине Ирина Ставчук.

Экологи и защитники окружающей среды убеждены, что при власти Барака Обамы доля США в глобальных выбросах значительно уменьшилась, а, значит, сейчас, даже со сменой власти, бездействие Парижского соглашения не будет глобальной угрозой. По крайней мере, до тех пор, пока президент США не начнет предпринимать каких-либо других действий. К примеру, займется ослаблением экологического контроля или увеличением квот для предприятий. Учитывая, что предсказать поведение Дональда Трампа не может никто, никто не может и гарантировать, что это не будет сделано.

Тем более, что президент США уже заявил, мол, готов предложить альтернативу Парижскому климатическому соглашению, но уже на своих условиях. А вот какими будут эти условия остается только гадать.

Диана Кречетова