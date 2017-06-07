Под Кабмином общественные активисты и представители УКРОПа требуют прекратить загрязнение рек Случь и Хомора

У здания Кабинета Министров продолжается митинг активистов из Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областей и представителей «Украинского объединения патриотов – УКРОП». Около сотни участников акции требуют от правительства принять меры для прекращения загрязнения рек Случь и Хомора неочищенными стоками Понинковской картонно-бумажной фабрики. Жители населенных пунктов вдоль рек страдают от выбросов на протяжении двух лет, но ни владельцы предприятия, ни чиновники, несмотря на многочисленные обращения, на ситуацию не реагируют.

«Люди имеют право на то, чтобы жить, чтобы потреблять чистую воду. Наше требование очень простое: дело о загрязнении должно быть передано в суд, должны быть посчитаны убытки, а реки Случь и Хомора – очищены», – заявил журналистам председатель Барановского городского совета, укроповец Анатолий Душко.

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Однако судебная перспектива дела весьма неопределенная, считает председатель Хмельницкой областной организации УКРОПа юрист Дмитрий Йовдий. «Это дело можно довести до логического завершения, если к нему будет постоянно приковано внимание общественности», – подчеркнул Дмитрий Йовдий.

Участники акции отмечают, что следующим их шагом станет блокирование работы предприятия-загрязнителя.

В то же время народный депутат из УКРОПа Александр Дубинин на пленарном заседании парламента 7 июня зачитал обращение активистов к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором, в частности, говорится о необходимости срочно провести комплексную проверку Понинковский картонно-бумажной фабрики с привлечением народных депутатов, представителей Генеральной прокуратуры, Министерства экологии, местных жителей. В случае выявления нарушений работа предприятия должна быть остановлена.

«Народные депутаты из« Украинского объединения патриотов – УКРОП »на этой неделе зарегистрируют в парламенте законопроект об усилении ответственности за загрязнение водоемов, предусматривающий увеличение штрафов, лишение лицензии или уголовную ответственность за неоднократный сброс неочищенных стоков», – сообщил Александр Дубинин.