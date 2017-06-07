Под Кабмином общественные активисты и представители УКРОПа требуют прекратить загрязнение рек Случь и Хомора

13:39, 07 июня 2017
Уменьшение выбросов
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Участники акции отмечают, что следующим их шагом станет блокирование работы предприятия-загрязнителя.

фото пресс-служба УКРОПа

У здания Кабинета Министров продолжается митинг активистов из Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областей и представителей «Украинского объединения патриотов – УКРОП». Около сотни участников акции требуют от правительства принять меры для прекращения загрязнения рек Случь и Хомора неочищенными стоками Понинковской картонно-бумажной фабрики. Жители населенных пунктов вдоль рек страдают от выбросов на протяжении двух лет, но ни владельцы предприятия, ни чиновники, несмотря на многочисленные обращения, на ситуацию не реагируют.

фото пресс-служба УКРОПа

«Люди имеют право на то, чтобы жить, чтобы потреблять чистую воду. Наше требование очень простое: дело о загрязнении должно быть передано в суд, должны быть посчитаны убытки, а реки Случь и Хомора – очищены», – заявил журналистам председатель Барановского городского совета, укроповец Анатолий Душко.

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Однако судебная перспектива дела весьма неопределенная, считает председатель Хмельницкой областной организации УКРОПа юрист Дмитрий Йовдий. «Это дело можно довести до логического завершения, если к нему будет постоянно приковано внимание общественности», – подчеркнул Дмитрий Йовдий.

фото пресс-служба УКРОПа

Участники акции отмечают, что следующим их шагом станет блокирование работы предприятия-загрязнителя.

В то же время народный депутат из УКРОПа Александр Дубинин на пленарном заседании парламента 7 июня зачитал обращение активистов к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором, в частности, говорится о необходимости срочно провести комплексную проверку Понинковский картонно-бумажной фабрики с привлечением народных депутатов, представителей Генеральной прокуратуры, Министерства экологии, местных жителей. В случае выявления нарушений работа предприятия должна быть остановлена.

фото пресс-служба УКРОПа

«Народные депутаты из« Украинского объединения патриотов – УКРОП »на этой неделе зарегистрируют в парламенте законопроект об усилении ответственности за загрязнение водоемов, предусматривающий увеличение штрафов, лишение лицензии или уголовную ответственность за неоднократный сброс неочищенных стоков», – сообщил Александр Дубинин.

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Теги: #загрязнение рек#загрязнение реки Хомора