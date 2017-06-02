Выход США из Парижского соглашения: Обама надеется, что бизнес не поддержит решение Трампа

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал решение Дональда Трампа вывести США из Парижского климатического соглашения.

Об этом говорится в официальном заявлении Обамы, передает Громадське.

По словам экс-президента США, эта сделка имела целью «защитить мир, который мы оставляем нашим детям».

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«Нациями, которые остаются в Парижской соглашении, будут страны, которые пожинают плоды в виде рабочих мест во вновь созданных отраслях», - сказал Обама.

Бывший президент США выразил надежду, что «города и бизнес активизируются для защиты планеты».

«Даже если эта администрация присоединится к небольшой группе стран, которые отрицают будущее, я уверен, что штаты, города и бизнес активизируются еще больше, чтобы помочь будущим поколениям защитить планету», - отметил Обама.

Напомним, вечером 1 июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению. Трамп также заявил, что может «перезаключить более выгодное соглашение для США».

Соглашение было подписано в Париже 22 апреля 2015 десятками государств, которые являются основными загрязнителями атмосферы парниковыми газами. Она вступила в силу 4 ноября 2016.

США станут третьей страной после Сирии и Никарагуа, которая отказалась от участия в соглашении о климате.