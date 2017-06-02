Выход США из Парижского соглашения: Обама надеется, что бизнес не поддержит решение Трампа
Обама назвал выход из Парижского соглашения отрицанием будущего.
Бывший президент США Барак Обама раскритиковал решение Дональда Трампа вывести США из Парижского климатического соглашения.
Об этом говорится в официальном заявлении Обамы, передает Громадське.
По словам экс-президента США, эта сделка имела целью «защитить мир, который мы оставляем нашим детям».
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«Нациями, которые остаются в Парижской соглашении, будут страны, которые пожинают плоды в виде рабочих мест во вновь созданных отраслях», - сказал Обама.
Бывший президент США выразил надежду, что «города и бизнес активизируются для защиты планеты».
«Даже если эта администрация присоединится к небольшой группе стран, которые отрицают будущее, я уверен, что штаты, города и бизнес активизируются еще больше, чтобы помочь будущим поколениям защитить планету», - отметил Обама.
Напомним, вечером 1 июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению. Трамп также заявил, что может «перезаключить более выгодное соглашение для США».
Соглашение было подписано в Париже 22 апреля 2015 десятками государств, которые являются основными загрязнителями атмосферы парниковыми газами. Она вступила в силу 4 ноября 2016.
США станут третьей страной после Сирии и Никарагуа, которая отказалась от участия в соглашении о климате.